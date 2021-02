Nieuwsoverzicht | Relschoppers zetten 1000 euro op hoofd agent - Piemeltaartenbakker Jolisa na kritiek weg bij moslimpartij

Nieuwsover­zicht | Grapper­haus steekt Bosschena­ren hart onder de riem - Meerdere BMW's compleet gestript

29 januari Het kabinet hoopt in de tweede week van februari de basisscholen te kunnen heropenen. Veel seinen staan op groen, nu het aantal nieuwe besmettingen blijft dalen en de situatie in de ziekenhuizen is gestabiliseerd. Minister Grapperhaus heeft de Graafsewijk in Den Bosch bezocht om bewoners en ondernemers een hart onder de riem te steken na de rellen begin deze week. De politie heeft nieuwe arrestaties verricht in het onderzoek naar de avondklokrellen en Willem II heeft een nieuwe trainer: Zeljko Petrovic. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.