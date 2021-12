Nieuwsoverzicht | Sanna Elkadiri onderschatte reacties toen zij als eerst geprikt werd - Vaker gedonder rond EuroParcs

• De man die donderdagavond overleed toen hij achter zijn hond aan ging op de A58 bij Moergestel en werd aangereden, is een 39-jarige man uit Duitsland. Dat meldt de politie vrijdag. Volgens een woordvoerder is de man waarschijnlijk bij een tankstation gestopt om zijn hond er even uit te laten. De hond werd vrijdag in de loop van de ochtend gevonden op diezelfde snelweg. Hij is in veiligheid gebracht.