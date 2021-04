Nieuwsoverzicht | Scholen dicht omdat verwarde man zich schuilhoudt in woning - Puinruimen in Brabantse parken na zomerse dag

Nieuwsover­zicht | Gouden tijden voor dierenwin­kels - Brabander Razminas is Michelins sommelier van het jaar

29 maart Hoewel veel ondernemers met de handen in het haar zitten, zijn het gouden tijden voor dierenwinkels. ,,Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik draai hier elke week een kerstomzet.‘’ En verder werd bekend dat Edgaras Razminas van restaurant de Lindenhof in Nuenen is verkozen tot sommelier van het jaar. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.