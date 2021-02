Nieuwsoverzicht | Sneeuwdeken zorgt volop voor winterpret - Openbaar vervoer hele dag plat

Blijf vooral thuis, zegt de GGD tegen ouderen die door winterweer twijfelen over komst naar prikloca­tie

5 februari Wie de komende dagen op een van de priklocaties het coronavaccin kan komen halen maar twijfelt of dat in het barre winterweer wel verstandig is: kom niet, zegt de GGD. De gezondheidsdienst gaat regelen dat mensen die afzeggen snel een nieuwe afspraak krijgen.