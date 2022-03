Nieuwsoverzicht | Software-gijzeling ICT-bedrijf raakt Brabantse woningcorporaties - Fikse brand in ‘kurkdroge natuur’

Een Tilburgs autobedrijf is vandaag opgeschrikt door een grote inval van de politie. Suzanne de V., veroordeeld voor de Helmondse ‘hamermoord’, blijkt onlangs op raadselachtige wijze te zijn overleden in haar cel. Na een woningcorporatie in Den Bosch, zijn ook twee woningcorporaties in West-Brabant slachtoffer geworden van een digitale aanval. En terwijl de brandweer uitrukte voor een zeer grote natuurbrand in Oirschot, bestaat er een grote kans dat het deze week gaat sneeuwen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.