Nieuwsoverzicht | Staatssecretaris misselijk van verhalen over The Voice - Veel ongelukken door spekgladde wegen

De rel rondom The Voice of Holland raast onverminderd voort. Meerdere radiozenders draaien niet langer de muziek van Ali B. en Marco Borsato, staatssecretaris Uslu wil in gesprek met John de Mol. Verder was het vrijdagochtend spekglad op de weg in Brabant. Het leidde tot heel wat ongelukken. En in een grote fraudezaak werden vijf aanhoudingen verricht. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.