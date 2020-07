Nieuwsoverzicht | Steeds meer jongeren gebruiken botox - Nieuwe donorwet is geen vrijbrief voor ziekenhuizen

2020 is op de helft, we blikken terug én kijken vooruit

18:23 De eerste helft van 2020 is officieel voorbij. Het is woensdag 1 juli de eerste dag van het tweede halfjaar. En wat een eerste half jaar is het geweest. De enorme bosbrand in de Deurnsche Peel, massale protesten tegen racisme, en COVID-19 dat flink toesloeg in Brabant. Laatstgenoemd virus lijkt steeds beter te controleren, waardoor we ook weer voorzichtig durven uitkijken naar de tweede helft van dit jaar. Een overzicht van alles dat 2020 tot nu toe bracht én waar we naar uitkijken in de tweede helft.