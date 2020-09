Nieuwsoverzicht | Strengere landelijke coronamaatregelen - Supportersclubs teleurgesteld over besluit voetbal zonder publiek

Nieuwsover­zicht | ProRail onderzoekt brand in goederen­trein - Botsing op snelweg door oversteken­de hond

26 september Bij omwonenden van het spoor in Oisterwijk zat de schrik er zaterdagmiddag goed in. Een goederentrein die benzeen vervoerde vatte vlam en er kwamen volgens een getuige zelfs flitsen van de stroomkabels af. Het voorval liep uiteindelijk met een sisser af, maar ProRail laat weten een onderzoek te starten. ,,We snappen dat de mensen in Oisterwijk geschrokken zijn‘’, zegt een woordvoerder. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.