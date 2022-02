Nieuwsoverzicht | Tanktoerisme nét over de grens - Brabant herdenkt 3588 coronadoden

De derde carnavalsdag barstte zondag in volle omvang los in Brabant. Het was dan ook prachtig weer om feest te vieren. Ondertussen ontploft de benzineprijs en het tanktoerisme nét over de grens daarmee ook. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag 27 februari.