Nieuwsoverzicht | Tanktoerisme nét over de grens - derde carnavalsdag barst los

Nieuwsover­zicht | Zo feestten Brabanders op de tweede carnavals­dag - Alarm over partydrug ketamine

Op de tweede carnavalsdag puilden de binnensteden van Oeteldonk en Kruikenstad uit. Het feest is losgebarsten, maar ‘hossen, slempen, en de polonaise’ tot in de late uurtjes, dat zijn de meeste mensen niet meer gewend. Hoe overleef je dat? Een 78-jarige snack-expert uit Tilburg heeft de tips. Verder wil de Tilburgse gemeenteraad in actie komen om door de oorlog getroffen inwoners van Oekraïne te helpen. Daar hoort wat hen betreft ook opvang in Tilburg van vluchtelingen bij. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

26 februari