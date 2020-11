Nieuwsoverzicht | Tiener neergestoken bij middelbare school - Eindhoven kleurt blauw

In Breda is donderdagmiddag een 16-jarige jongen neergestoken. Dat gebeurde in de buurt van een middelbare school. De politie heeft een 17-jarige jongeman als verdachte aangehouden. En lichtfestival Glow in Eindhoven is van start gegaan op een zeer bijzondere wijze. De stad veranderde 's avonds in het grootste lichtkunstwerk ter wereld.