Nieuwsoverzicht | Tilburg viert Roze Maandag - Explosie bij winkelpand

• In de winkel Vanalleswa aan de Ameidestraat in Helmond is in de nacht van zondag op maandag een explosief afgegaan. De pui van de winkel is daardoor weggeblazen. Zo’n tien mensen uit de bovengelegen appartementen moesten worden geëvacueerd. Buurtbewoners en andere ondernemers uit de straat zijn geschrokken.