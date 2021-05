Nieuwsoverzicht | Tilburgse kapper opgelicht door eigen medewerker - Migranten raken hut in Brabantse bossen kwijt

Duo dat al 7 maanden in bos in Mierlo woont niet uniek: steeds meer zelfgebouw­de hutjes in natuur

24 mei MIERLO - De twee Oost-Europeanen die al sinds de zomer in de bossen van Mierlo bivakkeren, zijn slechts het topje van de ijsberg. Sinds de uitbraak van corona duiken in de Brabantse bossen steeds vaker tentjes of zelfgemaakte hutten op. Daklozen proberen te overleven in het buitengebied. En als ze eenmaal in de natuur zitten, zijn ze er heel moeilijk weg te krijgen.