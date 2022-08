Nieuwsoverzicht | Tropische temperaturen en mogelijk hittegolf op komst - Varkens bestieren de catwalk

Een 65-jarige inwoner van Geldrop is zondagmiddag overleden bij een ongeval op het Open NK Highland Games in in de gemeente. Verder is een politieachtervolging geëindigd met een crash op de A27 bij Nieuwendijk, bestieren varkens in Aarle-Rixtel de catwalk, en is volgende week mogelijk een hittegolf op komst. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.