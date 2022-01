Nieuwsoverzicht | Trucker overleden door brand in vrachtwagencabine - Jim stopte als Jehova en werd uitgesloten door familie

Nieuwsover­zicht | Politie mag preventief fouilleren in Breda - Twee motorrij­ders omgekomen bij ongevallen

In een gedeelte van Breda mag vanaf vanmiddag preventief gefouilleerd worden omdat er signalen zijn dat zwaar vuurwerk wordt verzameld om tijdens de jaarwisseling in te zetten als wapen tegen hulpverleners. Vrijdag kwamen twee motorrijders om: in Eindhoven en in Andel. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

31 december