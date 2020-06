Nieuwsoverzicht | Veel handgels blijken niet goed te werken - Situatie na rellen in Helmond ‘zorgwekkend’

Brabants nieuws van woensdagHelmond likt de wonden van de plotselinge rellen van gisteravond. Zo'n 150 jongeren namen het op tegen de politie. ,,Absoluut zorgwekkend” aldus de burgemeester. ,,Dit is ontoelaatbaar.” Verder was het de dag waarop bekend werd dat veel handgels bij winkels en restaurants niet deugen en komt premier Mark Rutte met de aankondiging van nieuwe versoepelingen.

• In en rond de Heistraat in Helmond kijken bewoners niet meer op van enig rumoer. Maar wat er gisteravond gebeurde, had nog nooit iemand gezien. Zo’n 150 jongeren waren op straat, een deel belaagden de politie met onder meer vuurwerk en joegen zo ook menig buurtbewoner de stuipen op het lijf. Vandaag liggen de stoepen bezaaid met geplette tomaten, gesneuvelde eieren, lege blikjes drinken en zakken chips.„Dit is de druppel. Ik ga verhuizen”, zegt een bewoonster.

• Het kabinet kondigt om 19.00 uur weer versoepeling van de coronamaatregelen aan. 1,5 meter afstand houden blijft de norm. Maar reizen in het ov of in de auto is weer ongelimiteerd toegestaan. Op de persconferentie vanavond kondigen premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) aan dat er straks geen bovengrens meer geldt voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. Alle aangekondigde versoepelingen lees je hier.

• In België mogen vanaf 1 juli de zwembaden, pretparken, binnenspeeltuinen, wellnesscentra, theater-, bioscoop- en feestzalen hun deuren weer openen. Evenementen binnen worden beperkt tot 200 personen en openluchtevenementen tot 400. In het ov blijft het dragen van een mondkapje verplicht en er wordt aangeraden dat ook in winkels en supermarkten te doen. Alle maatregelen bij de zuiderburen lees je hier.

• De handgel bij ingangen van openbare gelegenheden voldoet lang niet altijd als virusremmer. Bij een steekproef van deze krant bleek een kwart van de monsters onvoldoende alcohol te bevatten om te ontsmetten. Ook gebruiken veel mensen de gel verkeerd, stellen deskundigen.

• Er komt 59 miljoen euro vrij voor de aanpak van de spoorzone in Rijen. Het gaat om een gezamenlijke investering van de provincie Brabant, de gemeente Gilze en Rijen en het Rijk. De omgeving van het station in Rijen moet kwalitatief sterk verbeterd worden.

• In een al langer lopend onderzoek naar synthetische drugs zijn dinsdag zeven verdachten opgepakt. De mannen zijn in de leeftijd van 23 tot 58 jaar en komen onder andere uit Tilburg en Uden. Eén van de verdachten werd dinsdag opgepakt in de Tilburgse De Fallastraat.

• Het is een week die Mieke en Hans van Lieshout uit Sterksel nog lang zal heugen. Een paar dagen geleden werden twee van hun schapen doodgebeten, vermoedelijk door een wolf. En woensdagochtend namen zes honden van een uitlaatservice een reekalfje te grazen, vlak achter zijn huis. ,,Mijn vrouw hoorde het kalfje gillen.”

• Ze had er zich bij neergelegd dat ze deze zomer niet naar de Tilburgse kermis kon gaan om te schieten bij de schietsalon. Maar op de dag dat Ria van Dijk honderd jaar wordt kan ze toch de luchtbuks ter hand nemen. Speciaal voor Luchtbuks Ria is in de binnentuin van Het Laar, daar woont de honderdjarige, een schiettent geplaatst.

• De eerste hittegolf is in aantocht. In het zuiden des lands kan de thermometer deze week de 30 graden aantikken en dat is, vooral nu, helemaal niet zo chill voor de vele thuiswerkers. Want hoe dampend heet kan het worden op die krappe zolderkamer annex thuiskantoor? We zijn op zoek naar de warmste werkplek van Brabant.

• Namens tienduizenden huurders in West-Brabant protesteren hun belangenorganisaties voor het eerst gezamenlijk tegen de landelijke verhuurdersheffing. ,,Het is absurd dat het Rijk jaarlijks twee miljard weghaalt bij woningcorporaties.”

• In Brabant werden de afgelopen weken diverse nertsenfokkerijen geruimd vanwege het coronavirus, het is ook de provincie waarin veruit de meeste van deze beesten gefokt worden. Bekijk hier hoeveel nertsen je in jouw buurt vindt.

• ‘Vuile vuile vuile vuile schoft die dit aangebracht heeft in de speeltuin. Schaam je diep’. In Berkel-Enschot is verontwaardigd gereageerd op hakenkruizen die vermoedelijk dinsdag zijn gespoten op speeltoestellen achter Boerderij Denissen. Inmiddels zijn ze verwijderd.

• Het is niet langer alleen suiker wat uit een biet wordt gehaald. Bij een nieuwe strategie en nieuwe ambities hoort een nieuwe naam. De naam Suiker Unie verdwijnt vanaf 2 juli. De suikerproducenten in Dinteloord en Groningen gaan verder onder een nieuwe naam.

• Een groot windmolenpark in de Rosmalense en Nulandse polder waar ruimte zou zijn voor vijftig tot zestig reuzen? Het is nog maar zéér de vraag of dat er van gaat komen. In de Bossche gemeenteraad is daar nu (nog) geen meerderheid voor te vinden.