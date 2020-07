Nieuwsoverzicht | Veel onduidelijk over overval Bol.com - ‘Nu niet nodig om alle nertsenbedrijven te ruimen’

Politie heeft nog ‘heel veel vragen’ over overval Bol.com

12:02 WAALWIJK - Het onderzoek naar de gewapende overval van zondag op het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk is nog in volle gang. De politie tast in het duister over de precieze toedracht. ,,We hebben heel veel vragen en niet alle antwoorden”, zegt een woordvoerder.