Nieuwsoverzicht | Verbazing over huiszoeking Jumbo-topman Van Eerd - Groep PSV-fans blij dat Jorritsma weg is als burgemeester

Groot nieuws rondom Jumbo-baas Frits van Eerd vandaag. In een groot witwasonderzoek is onder meer een inval gedaan bij zijn kapitale villa in Heeswijk-Dinther. Een man uit Drenthe is hoofdverdachte. Verder was het de eerste werkdag voor de nieuwe burgemeester van Eindhoven, krijg een aannemersbedrijf uit Oud Gastel een forse boete en vond er een dodelijk ongeluk plaats in Giessen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.