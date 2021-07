Nieuwsoverzicht | Verdachten 'speciekuipmoord’ verklaren verschillend over doodsoorzaak - Dorp in actie voor postbode

Snel op vakantie voordat het land op rood springt: 'Het is nodig om er even tussenuit te gaan’

9 juli Of Nederland komende week nu op rood of donkerrood springt: daar hebben de vakantiegangers die nu op het vliegtuig stappen weinig last van. Op Eindhoven Airport waren genoeg reizigers te vinden die toch een poging wagen om naar Spanje, Portugal of ander oranje reisgebied te gaan.