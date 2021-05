Nieuwsoverzicht | Verdwijnt Martien R. voor langere tijd achter de tralies? - Brabantse pretparken klaar voor heropening

Nieuwsover­zicht | Buurt reageert geschokt op vondst dode baby - Forum voor Democratie valt uit elkaar

13 mei De baby die woensdag dood werd gevonden in een park in Wernhout is een meisje. Het politieonderzoek is donderdag nog in volle gang en er zijn nog veel vragen. Bovendien zijn er veel zorgen over de moeder. De nummers 2, 3 en 4 van Forum voor Democratie maakten donderdag bekend te vertrekken uit de partij in de Tweede Kamer en een nieuwe partij te beginnen. Tilburger Hans Smolders kondigde aan helemaal te stoppen in de provincie. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.