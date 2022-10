Nieuwsoverzicht | Verkeerschaos dreigt door scheur in riool - Drie reanimaties bij hardloopwedstrijd Breda

Nieuwsover­zicht | Politie rijdt ‘kidnapbus’ klem - Verstuurd vakantie­kaart­je duikt na 42 jaar weer op

In Eindhoven is woensdagavond een bestelbus klemgereden die aan de binnenkant volledig bekleed was met plastic. Het busje was speciaal ingericht voor onderwereldklusjes. Verder is het opsteken van een sigaret in het grootste deel van de Efteling binnenkort verboden. Alleen in speciale rookzones mag dan nog worden gerookt. En zorginstelling Lunet heeft gehandicapte cliënten jarenlang onterecht fysiotherapie onthouden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

29 september