Nieuwsoverzicht | Verpleeghuis sluit oudere op die met kerst naar familie gaat - Coronavaccin ligt goed bewaakt opgeslagen in Brabant

Stage lopen bij de GGD en zo meehelpen Covid-19 te bestrijden

15 december EINDHOVEN - De regionale GGD’en staan aan de vooravond van een mega-klus: Nederland vaccineren tegen Covid-19. GGD Brabant-Zuidoost is in gesprek met onderwijsinstellingen om studenten in te zetten. Het Summa College in Eindhoven ziet het aantal studenten dat momenteel geen stageplek kan vinden elke dag stijgen en is blij met het aanbod. Maar staan zij te trappelen met een naald in de aanslag?