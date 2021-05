Nieuwsoverzicht | Versoepelingen gaan door - Megaproces tegen Osse woonwagenfamilie van start

Jongens­pros­ti­tués verder uit beeld, ondanks inloophuis en schokkend rapport

11:00 EINDHOVEN - Juist in het eerste jaar dat er een speciaal inloophuis in Eindhoven is, verdwenen de jongensprostitués verder uit beeld. Ondertussen liggen voor de jonge sekswerkers de verleidingen via internet op de loer. „Ze voelen de druk om bij OnlyFans elke keer een stapje verder te gaan.”