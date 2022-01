Nieuwsoverzicht | Villa’s in buitengebied stuiten op verzet - Veel Brabantse horecazaken een dag open

Na lange tijd was er weer winkelend publiek in de Brabantse binnensteden te vinden. Niet-essentiële winkels mochten weer klanten ontvangen tot 17.00 uur. Een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden was daarbij wel verplicht. Verschillende horecazaken gingen voor even open. Uit protest weliswaar. Dat en meer lees je in het nieuwsoverzicht van zaterdag 15 januari.