Nieuwsoverzicht | Voetganger overleden bij ongeluk - Broertjes krabbelen op na explosie bus deodorant

video Meer sterftege­val­len door corona en griep: Dela plaatst koelunit voor extra lichamen in Eindhoven

EINDHOVEN - Uitvaartbedrijf DELA heeft speciale koelcontainers geplaatst bij meerdere uitvaartcentra in Nederland vanwege het hoge aantal sterftegevallen als gevolg van een coronabesmetting en de griepepidemie. In totaal staan er koelunits bij tien uitvaartcentra, onder meer in Nijmegen, Leiden, Roermond, Eindhoven, Goes en Den Bosch. Zes van de containers zijn al in gebruik.

1 december