Nieuwsoverzicht | Vrachtwagen vol papier brandt uit - Vermiste Bossche vrouw dood gevonden in kanaal

Een vrachtwagen vol papier vloog in brand op de A67. De vrachtwagenchauffeur kwam er zonder kleerscheuren vanaf: hij klom de cabine uit voordat deze afbrandde. Verder heeft de politie bevestigd dat de vrouw die zaterdagochtend dood in de Zuid-Willemsvaart werd aangetroffen, een Bossche is die al enige tijd vermist werd.

• Alsof hij door een ‘surrealistische stad’ liep, vertelt Burgemeester van Breda Paul Depla in een interview, over zaterdag. Eén dag voor de lockdown maakte hij een ronde langs de ondernemers in de binnenstad. De burgemeester begrijpt ‘heel goed’ dat mensen nu moedeloos worden. ,,Velen hadden gedacht dat er licht was aan het einde van de tunnel. Dat ze daarna weer verder konden. Ze komen er nu achter dat er na dat licht opnieuw een tunnel opdoemt.”

• Een vrachtwagen volgeladen met papier vloog zaterdagnacht plotseling in brand op de A67 bij Lierop. De chauffeur kon het voertuig op tijd verlaten maar toen de brandweer ter plekke kwam, bleek de vrachtwagen niet meer te redden. De weg tussen Someren en Geldrop was voor een paar uur afgesloten voor verkeer.

• De vrouw van Piet Otten (78) uit Helmond overleed vorig jaar na 27 jaar samenzijn. Sindsdien moet hij zijn eigen avondeten koken, maar wat hij ook probeert: het lukt hem niet om de gehaktballen en de speklapjes net zo lekker te bereiden als dat zij het deed. Roy van der Heyden (45) uit Valkenswaard is al jaren chef-kok en besloot Piet te hulp te schieten.

• De 23-jarige Jet Nuiten uit Bergen op Zoom is intersekse: geboren met biologische kenmerken van zowel een man als een vrouw. Door de XY-chromosomen in haar DNA zou ze biologisch een man zijn. Toch werd ze geboren met een vagina en borsten, in plaats van een penis. Tegelijkertijd heeft ze geen baarmoeder of eierstokken. Artsen vonden dat ze er beter niet over kon praten.

• In de wijk Vaartbroek in Eindhoven hangen tot maandagochtend vier camera's om het Amandelpark in de gaten te houden. Al maanden wordt de wijk geteisterd door overlast en criminaliteit door jongeren. Donderdagnacht ontplofte er nog een vuurwerkbom tegen de gevel van een woning. Maar waarvoor de camera's nu geplaatst worden willen gemeente, politie en justitie niet zeggen.

• En opeens lagen de levensgrote poppen uit een kerststal in Tilburg op willekeurige plekken in de wijk. Bewoners van de wijk De Blaak werden zondag onaangenaam verrast door iemand die terwijl zij sliepen, enkele koningen en schapen uit de kerststal haalden. Inmiddels zijn de meeste poppen terug, op één na: baby Jezus is nog steeds zoek.

Volledig scherm Het bushokje waar de poppen van de koning en het schaap werden gevonden in de Tilburgse wijk De Blaak. © De Blaak/Facebook

• Bewoners van een vrijstaand huis in Valkenswaard zagen in de nacht van zaterdag op zondag de bovenverdieping van hun woning in vlammen opgaan. Vermoedelijk ontstond de brand in de schoorsteen. De eigenaren van het huis en hun visite konden de woning op tijd verlaten en werden opgevangen door de buren.

• Breda wordt weer een spookstad, vreest horecaondernemer José Brokaar. Met tranen in de ogen ziet de eigenaresse van lunchroom Ja! Breda hoe de terrassen weer van de Grote Markt worden verwijderd: ,,Ik weet het gewoon even niet meer. Er is geen perspectief meer. Wat moeten we nu weer gaan doen?” Haar lunchroom biedt werk aan twintig parttimers die ze moet motiveren. ,,Tja, we kunnen weer een loketfunctie openen en wat met bezorgen doen, maar dat staat natuurlijk in schril contrast met wat we normaal doen”, zegt Brokaar.

• De persoon die zaterdagochtend dood door de politie werd gevonden in de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch, blijkt een 38-jarige Bossche vrouw te zijn die al enige tijd vermist werd. Dat bevestigt de politie. Na onderzoek blijkt het niet om een misdrijf te gaan. Bij de vrouw werd een Belgisch identiteitsbewijs gevonden, dat niet van de vermiste was. Het is nog niet bekend of de politie daar onderzoek naar gaat doen.

• Burgemeester Jorritsma van Eindhoven is blij dat het ‘boosterkwartier’ mogelijk wordt geschrapt of verkort. Wie een vaccinatie heeft gehaald, moet nu nog een kwartier op de vaccinatielocatie blijven zitten om bijwerkingen af te wachten. Jorritsma denkt dat deze vijftien minuten schrappen voordelen heeft: ,,Het kan de doorstroming op de priklocaties flink verbeteren en dat zorgt ervoor dat we meer mensen op één dag kunnen boosteren.” Wanneer het kabinet een besluit neemt over het ‘boosterkwartier’ is nog niet duidelijk.

• Een automobilist die zaterdagavond een ongeluk veroorzaakte in Oudenbosch, was volgens de politie onder invloed van alcohol of drugs. Hij botste met zijn wagen frontaal tegen een andere auto op de Markweg. De 33-jarige man uit Standdaarbuiten moest zijn rijbewijs inleveren en een bloedproef doen in het ziekenhuis. Na het ongeluk ging niet alleen de veroorzaker naar het ziekenhuis, maar moest ook een ouder echtpaar uit Oudenbosch daar worden onderzocht.

• Een bushokje in Tilburg is zaterdagavond vanuit een rijdende auto onder vuur genomen. Dat meldt de politie, die meerdere keren gebeld is over de schietpartij aan de Lage Witsiebaan. Er zijn bij het incident geen gewonden gevallen. Het raam van het bushokje is wel gesneuveld. De politie doet onderzoek.

• In Reusel is ondanks de lockdown door enkele tientallen inwoners zondag geprotesteerd tegen de handelswijze van LBB Vastgoed. De vastgoedontwikkelaar besloot nieuwbouwwoningen in Molenwijck toe te wijzen aan de hoogste bieder. Volgens woningzoekenden was eerder een loting beloofd. Initiatiefnemer Fiona Bijl, raadslid voor de PvdA, was blij met de opkomst: ,,Er waren in totaal 52 deelnemers, jong en oud. Ik heb ze bijna allemaal even persoonlijk gesproken.”

• Inwoners van Veen weten niet hoe ze de uit de hand gelopen autobranden, of 'autostokerijen’, uit kunnen bannen. Ieder jaar worden rond oudjaar sloopauto's in brand gestoken op het kruispunt van de Witboomstraat. Afgelopen vrijdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag was het weer raak op het kruispunt. Dorpelingen voelen zich machteloos: ,,Alleen een afschuwelijk ongeluk kan dit stoppen.”

