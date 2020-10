Nieuwsoverzicht | Vuurwerk veroorzaakt ravage bij woning - Bijna 1000 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Brabants Burgerplat­form luidt noodklok en vreest voor mestfabrie­ken in buitenge­bied

8 oktober EINDHOVEN - Grootschalige mestverwerkingsinstallaties in Brabant dreigen vooral in het buitengebied, en dus niet op industrieterreinen terecht te komen. Dat stelt het Brabants Burgerplatform in een brief aan de provincie en alle Brabantse gemeenten. De organisatie maakt zich grote zorgen.