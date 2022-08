Nieuwsoverzicht | Weer grote natuurbrand in de Peel - NS-stakingen houden ‘nieuwe’ studenten niet tegen

• In de Mariapeel tussen de Peeldorpen Griendtsveen en Helenaveen (gemeente Deurne) woedt woensdag een zeer grote natuurbrand. Dat is vlakbij het gebied dat in 2020 al eens werd getroffen door een enorme vlammenzee. In Helenaveen is een aantal woningen ontruimd en de gemeente heeft een noodverordening afgekondigd vanwege het gevaar. De brandweer heeft grip op de maar liefst 40 hectare die in brand staat. Wel kan het nablussen nog lang duren.