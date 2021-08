Nieuwsoverzicht | Wéér problemen met ademapparaten Philips - Wijk in rep en roer vanwege oranje woningen

verleden leven Han Kaanen (1956 - 2021): ‘The show must go on, ook als ik er niet meer ben’

30 juli Joris Kaanen weet goed wat zijn broer Han gezegd zou hebben. ,,The show must go on, ook als ik er niet meer ben”, verwoordde Joris deze week het denkbeeldige citaat namens zijn zes jaar eerder geboren, in maart overleden bloed- en geestverwant.