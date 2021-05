Nieuwsoverzicht | Werkneemster drukte 650.000 euro achterover om schuld af te lossen - Politie grijpt in bij illegaal feestje op dakterras

Nieuwsover­zicht | Duo overleeft al zeven maanden in Brabantse bossen - Brandende fakkel landde op onwel geworden man

24 mei Een Letse jongeman en een Pool overleven al zeven maanden in de bossen bij Mierlo. De hutten waar ze in verblijven zijn gecamoufleerd met takken. In Breda is een brandende fakkel terechtgekomen op een man die werd gereanimeerd. Dat gebeurde zondag nadat NAC met 1-2 verloor van NEC. En minister Bas van 't Wout uit Hoeven heeft een burn-out. Hij legt zijn taken voor zeker drie maanden neer. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.