Nieuwsoverzicht | Winkels dichtgetimmerd uit angst voor relschoppers - Voetbalsupporters willen hun stad beschermen

‘Dit was bruut en gruwelijk’: OM eist 16 jaar celstraf voor doden markante tonprater Frank Schrijen

20:45 DEN BOSCH - De 27-jarige Carli A. moet voor het doden van tonprater Frank Schrijen uit Boxmeer jarenlang de gevangenis in, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt. De officier van justitie eiste dinsdagavond voor de rechtbank in Den Bosch 16 jaar celstraf tegen de man uit Trinidad en Tobago. ,,Dit is een laffe daad.”