Nieuwsoverzicht | Woede om doden 'koning van het wout' - Proeflocaties overdonderd door snelle opening

column dwarskijker Heel begrijpe­lijk dat winkeliers geen publici­teit wensen voor het shoplicht

7 april Ik begrijp dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat ik schrijf over dat achterdeurtje dat Boxmeerse winkeliers hebben verzonnen. Daarmee omzeilen ze de vier-uur-tevoren-afspraak-maken-regel. Het heet shoplicht: bij de ingang zie je aan een stoplicht of het maximumaantal toegelaten klanten (één per 25 vierkante meter) is overschreden.