Nieuwsoverzicht | Woede over verpauperde camping - Familie loopt mee met Lynn (15) om iets te doen tegen ziekte die zicht en gehoor afpakt

Mark Rutte heeft zijn nieuwe kabinet rond. De verschillende posten zijn verdeeld. Er keren een aantal oude bekenden terug op andere ministeries en verder zijn er een aantal nieuwkomers. Kickbokser Robin van Roosmalen krabbelt voorzichtig weer op en spreekt over het dodelijk ongeluk waarbij hij zijn zus verloor. In Bergen op Zoom raakte twee personen gewond bij een steekincident in een woning. In het City Hotel in Oss is een man in zijn gezicht gestoken. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

• Formateur Mark Rutte heeft zijn nieuwe kabinet rond. CDA-leider Wopke Hoekstra wordt de nieuwe minister voor Buitenlandse Zaken. Ook Hugo de Jonge keert terug in het nieuwe kabinet, als minister voor Volkshuisvesting. Karien van Gennip en Hanke Bruins Slot worden namens de christendemocraten de ministers van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken.

• Woede en onrust op de verpauperde Zundertse camping Internationaal Priem. Huurders horen dat ze moeten wijken voor een chaletpark. De vorige eigenaar laat zich niet meer zien. Wie de nieuwe is, weten de campinggasten niet. Deze krant inmiddels wel.

• De gemeente Amsterdam telde vandaag bijna 10.000 mensen die deelnamen aan het ‘koffie drinken’ op het Museumplein. Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema werd dit aantal gehaald op het drukste moment.

• Vera Siemons is een rolmodel voor meiden die onzeker zijn over hun geaardheid. Zelf worstelde de 3FM-dj uit Zundert jaren met haar coming out. Nu wil ze die weg voor andere meiden makkelijker maken. En dat lukt, met succes.

• Blijven acht Eindhovense terrorismeverdachten langer vastzitten of komen ze na ruim drie maanden weer vrij in afwachting van een rechtszaak? Daarover gaat het komende donderdag bij de rechtbank in Rotterdam.

• In een woning op de vijfde etage van een flatgebouw in Eindhoven heeft zaterdagnacht enige tijd brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er was wel sprake van flinke rookontwikkeling. Het vuur bleef beperkt tot één appartement. De bewoner kon zichzelf in veiligheid brengen via de balkons in de flat.

• Bij een kledingzaak aan de Fenkelstraat in Oudenbosch klonk zondagochtend het inbraakalarm. Al gauw bleek dat een inbreker dure jassen mee had genomen uit de winkel. Deze man is na een achtervolging aangehouden, nadat hij met zijn auto tegen een boom reed.

• Helmondse burgemeester Elly Blanksma had haar boodschap misschien niet zo mooi verpakt, maar hij heeft wel wat losgemaakt. ,,Alles wat ik heb gezegd over de Heistraat is uit pure passie voor die straat. Het is een van de parels van Helmond en die verdient aandacht.”

Volledig scherm Burgemeester Blanksma (rechts) in de Heistraat op bezoek bij een winkelier. © Juan Vrijdag / DCI Media

• Stephano ging naar zijn ouders in de Rotterdamse wijk Hillesluis om de jaarwisseling te vieren, maar de Rotterdammer komt nooit meer thuis. De 31-jarige vader van twee kinderen werd op de stoep van zijn ouders doodgeschoten. ,,We begrijpen er niets van. Hij was een écht mooi mens. Deed nooit een vlieg kwaad.’’

• De reis naar Dubai die drie Brabantse ondernemers vanuit Oisterwijk zouden maken is op het laatste moment geschrapt. Het coronavirus is de boosdoener, recente ingevoerde lockdowns in meerdere landen zijn het praktische struikelblok. ,,Het reizen wordt ons zo onmogelijk gemaakt.”

Volledig scherm De reis die, Albert Vleer, Simone Vos, Ernst Jonkers en Tonny van Hees over land naar Dubai zouden maken is geschrapt wegens corona. © Pix4Profs / Jules van Iperen

• Toeristisch Etten-Leur moet letterlijk op de kaart: van aspergeboerderij tot Van Gogh Kerk. Maar het ontbreekt in Etten-Leur aan een toeristische visie. De wil om daar iets aan te doen is er, er zijn plannen en er zijn mensen die daar vol voor willen gaan. Belangrijkste punt van zorg is en blijft of de gemeente geld heeft om de visie uit te voeren.

• Lynn Kuijpers (15) uit Deurne oogt als een gezonde, levenslustige tiener. Ze is sinds haar geboorte slechthorend, maar dat lijkt haar amper te belemmeren. In vijf tot tien jaar zal ze blind zijn, daarmee is ze niet echt bezig. Rennend met haar oma, ma en broer wil ze wel geld inzamelen voor het vinden van een behandelmethode.

• In een woning aan de Kastanjelaan in Bergen op Zoom heeft zondagochtend een steekincident plaatsgevonden. Twee personen raakten daarbij gewond. Volgens omwonenden was er sprake van een uit de hand gelopen ruzie.

• Het verkeersongeval op de A2 waarbij zijn zus in januari vorig jaar overleed, laat diepe sporen na bij Robin van Roosmalen (32). Net als de nasleep, want wat als? Wat als? Toch krabbelt de kickbokskampioen uit Den Bosch voorzichtig op. Voor zijn zusje Melissa. ,,Ik ben blij dat ze niet heeft geleden.”

• Een man is zondagmiddag gewond geraakt in zijn gezicht bij een steekpartij in het City Hotel in Oss. Dat gebeurde rond 17.00 uur. De dader ging ervandoor maar kon kort daarna in de kraag worden gegrepen door de politie.

• Alle vijftien mensen die in op oudjaarsavond in Dinteloord zijn opgepakt vanwege het gooien van vuurwerk naar politie en gemeentelijke handhavers zitten nog vast. Dat laat een woordvoerster van de politie weten.

• Met een spetterend vuurwerk en een ‘drive out’ met ruim honderd automobilisten nam Asten-Heusden op nieuwjaarsdag afscheid van het geliefde partycentrum De Pandoer. Uitbaters Erik en Jeroen van Oosterhout genoten intens van de aandacht: ,,Iedereen steunt ons.”

Volledig scherm Kickbokser Robion van Roosmalen krabbelt langzaam weer op na een moeilijk en heftig 2021. © copyright Marc Bolsius



