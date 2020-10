Nieuwsoverzicht | Wolf Billy waarschijnlijk doodgeschoten in Frankrijk - Efteling vervangt 120 jaar oude draaimolen

Wolf Billy, die de afgelopen maanden in Brabant tientallen schapen doodde, leeft vermoedelijk niet meer. Het beest is zeer waarschijnlijk doodgeschoten in Frankrijk. DNA-onderzoek moet definitief uitsluitsel nemen, maar wolvenkenners zijn er zeker van ,,Die karakterkop, en de belangstelling voor vee, dat moet ’m geweest zijn. Ik ben daar voor 99 procent zeker van.‘’ Verder heeft de Efteling besloten om de 120 jaar oude zweefmolen op het Anton Pieckplein te vervangen en bleek dat het woensdagavond in Eersel aangetroffen drugslab erg professioneel was opgezet.