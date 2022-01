Nieuwsoverzicht | Zieke weduwe moet alsnog uit huurhuis - Brabander krijgt twee ton voor kankeronderzoek

RIVM roept Brabanders op: ‘Stook beter even geen hout’

ANP - Inwoners van de zuidelijke helft van Nederland kunnen beter even geen hout stoken, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Doordat er weinig wind staat en de onderste luchtlaag relatief dun is, blijft de rook hangen. Vooral ouderen, kinderen en mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten kunnen daar last van hebben. ,,Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook”, aldus het RIVM.

