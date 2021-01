Nieuwsoverzicht | Ziekenhuis getroffen door forse corona-uitbraak - Tbs voor man die Rik (18) doodstak

Het Bravis ziekenhuis in Roosendaal is getroffen door een forse corona-uitbraak bij de interne oncologie afdeling. In totaal zijn 21 patiënten besmet geraakt. Ayoub A. krijgt een gedwongen opname in een tbs-kliniek. Hij was volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij vorig jaar de 18-jarige Rik van de Rakt doodstak in Oss. Verder is vrijdag een man gewond geraakt bij een schietpartij in Eindhoven en lijkt het aantal bevallingen een stuk hoger dan normaal. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.