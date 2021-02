Nieuwsoverzicht | Ziekenhuis onderzoekt vijf sterfgevallen na corona-uitbraak - Militairen vrijgesproken van misbruik

Met deze zeven tips blijf jij dit weekend overeind op de schaatsen

11 februari Het vriest al dagen en de kans zit er dik in dat we dit weekend het natuurijs op kunnen. Brabant maakt zich dan ook klaar voor de klanken van krakend ijs, het gejoel van schaatsende kinderen en een warme chocomel na afloop. Heerlijk, totdat jij als eerste van je gezin of vriendengroep tegen de vlakte gaat. Gênant. Met deze tips voorkom jij dat je een flater slaat en blijf je deze week overeind terwijl je je kinderen, partner of vrienden ziet stuntelen.