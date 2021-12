Nieuwsoverzicht | Ziekenhuis weigert gratis kerststukjes - Eigenaar krijgt seksclub maar niet verkocht

Woningzoekenden in Reusel zijn woedend op een projectontwikkelaar: opeens gaat de verkoop van huizen per opbod in plaats van met een loting. Ondertussen krijgt een ondernemer in Someren-Eind zijn seksclub maar niet verkocht en werd in Eindhoven 42 kilo harddrugs gevonden. De FNV reageerde vandaag op de dood van de 24-jarige kraanmachinist Kevin Vrolijk uit Breda. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.