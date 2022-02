Bierbrou­wer Bavaria: 'Niemand komt zonder bier te zitten deze carnaval’

LIESHOUT - De druk bij de brouwerij van Bavaria komt deze dagen langzaam tot een kookpunt. Komend weekend volgt de piek. ,,Tijdens carnaval zijn we dag en nacht bezig met het bevoorraden van kroegen.” Hoeveel liter Bavaria er nou doorheen gaat tijdens carnaval? Tja, dat mag Niels van de Sande van Swinkels Family Brewers dus niet zeggen. ,,Over cijfers en aantallen willen we niet zoveel kwijt”, zegt de horecamanager. ,,Maar natuurlijk brouwen we meer bier tijdens carnaval.”

23 februari