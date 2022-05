Nieuwsoverzicht | Zo werd Eindhovense inbreker per ongeluk doodgereden - Verbaasde jonge ‘wegpiraat’ krijgt politie achter zich aan in Boxtel

Supercell in Brabant? ‘Wees voorbereid en neem het zekere voor het onzekere’

Er wordt vrijdagmiddag in het oosten van Brabant heftig weer verwacht. Meteorologen praten over een zogenaamde ‘supercell’ met windstoten van ruim 100 kilometer per uur. Moeten we ons zorgen maken? ,,Neem het zekere voor het onzekere en tref een aantal maatregelen. Er valt waarschijnlijk regen en hagel en er zijn enorme windstoten”, zegt Alfred Snoek van Weerplaza. ,,Maar je hoeft niet bang te zijn.”

20 mei