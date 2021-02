Nieuwsoverzicht | Zomerse drukte - Paters verstrekken miljoenenlening

Niet meer uren rijden met gewonde vogels dankzij Sharons opvang De Maashorst: ‘Met elk dier dat we redden zijn we gelukkig en blij’

17 februari Als vrijwilliger bij de dierenambulance merkte Sharon hoe schrijnend het gebrek aan opvang in de regio was. ,,Dan zit je met jonge vogeltjes, die elk half uur gevoerd moeten worden, maar dan is het anderhalf uur rijden naar een vogelopvang. Ja, dan ben je dus te laat.” Dus bood ze zich al aan als gastopvang voor dieren die tijdelijk even niet in het wild konden leven. En nu is er dus vooropvang De Maashorst.