Nieuwsoverzicht | Zonsverduistering goed te zien in Brabant - Blije gezichten bij geslaagde scholieren

Perfect weer om de gedeelte­lij­ke zonsver­duis­te­ring te bekijken

10 juni Donderdagmiddag is er in Brabant en in de rest van Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering. Het is perfect weer om deze te kunnen zien. Voor het eerst sinds 2015 is er weer een gedeeltelijke zonsverduistering. Tussen 11:19 en 13:31 uur vindt deze plaats. Op het hoogtepunt wordt de zon voor 17 procent door de maan wordt bedekt. Drie vragen over de zonsverduistering.