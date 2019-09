Nikkie to the rescue en Michael van Gerwen is een familieman

Rijd je in een wit busje? De politie let op je!

6:30 EINDHOVEN - Wie in een wit busje of vrachtwagentje rijdt, loopt in Oost-Brabant tegenwoordig een groter risico op controle door de politie dan andere automobilisten. Ruim tweeduizend van dit soort voertuigen zijn door de politie langs de kant van de weg gezet en geïnspecteerd tijdens een wekenlange, gerichte actie.