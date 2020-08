Nog een dagje genieten van een aangename temperatuur: zo bereid je je voor op de aanstaande hitte

Zwemmen in de tuin

Heb je een zwembad(je) in de tuin? Zorg dat je hem vandaag alvast schoonmaakt. Daar heb je echt geen zin in als het 30 graden is.

Het kan natuurlijk zo zijn dat je nog helemaal geen zwembad hebt. Koop die dan vandaag en wacht er niet te lang mee. Doe er pas water in net voordat je erin plonst. Dan is het lekker koel.

Geen plaats of geld voor een zwembad? Je kunt ook een zwemplas bezoeken, maar let wel op dat je drukke plekken vermijdt. Lees hier tips voor de rustigere uitjes in Brabant.

Nog even luchten

Zet de ramen vanavond nog een keer open overal in huis, na komende nacht is het ook 's nachts namelijk behoorlijk warm. Let wel goed op voor muggen, want die nodig je uit als je geen hor voor het raam hebt hangen. Een ventilator voor een open raam is een goede tip. Muggen houden namelijk niet van wind.

Doe de ramen ook weer op tijd dicht, zo houd je de koele lucht een beetje binnen.

Maak gebruik van je vriezer

Je kunt op voorhand al slim gebruikmaken van je vriezer. Koop bijvoorbeeld ijslollies. Die kosten vrijwel niets en zijn een heerlijke zoete verkoeling als het heet is.

Een ander goed idee is om alvast wat flessen water in te vriezen. Niet alleen om tegen je zweterige voorhoofd te houden en om uit te drinken maar ook om voor je ventilator te zetten als ze bevroren zijn. Dat werkt als een soort airco. Denk er wel aan om een schaaltje of handdoek eronder te leggen. Anders lekt het behoorlijk.

Ook handig: leg wat kledingstukken zoals een shirt of sokken in je vriezer of koelkast. Heerlijk verkoelend om aan te trekken als je het niet meer volhoudt in de brandende zon. Als je durft dan, zo'n koud shirt..

Zorg voor schaduw

Probeer te zorgen voor wat schaduwplekken in de tuin. Doe dat vandaag alvast, zodat je tijdens de hitte niet zo hoeft te sjouwen met je tuinmeubilair.

Dit soort voorbereidende maatregelen kun je natuurlijk ook treffen voor als je gaat zwemmen en lekker op een luchtbedje wil dobberen. Blaas deze nu alvast op zodat dat niet hoeft in de hitte. Zorg wel dat je het daarna dan in de schaduw legt.

Houd de zon buiten

Probeer er voor te zorgen dat je iets voor je raam hebt staan of hangen om de zon buiten te houden. Het liefst al vanaf het eerste moment dat de zonnestralen je raam bereiken 's ochtends. Heb je geen luifel of rolluik dat je dicht kunt houden? Een parasol werkt ook uitstekend. Zet hem als dat kan gekanteld voor je raam en draai hem af en toe mee met de zon.

Beste zou zijn om buiten de zon al tegen te houden, maar het kan natuurlijk ook binnen door de gordijnen dicht te houden.

Onder de tuinslang

Van plan om wat verkoeling te zoeken onder de tuinslang de komende dagen? Denk er dan aan deze niet in de zon te leggen... Het water dat er dan uitkomt zal in eerste instantie namelijk niet bepaald verfrissend aanvoelen op je huid.

Probeer dit in het kader van waterverspilling overigens niet te vaak te doen. Hetzelfde geldt voor voor het verversen van het water in je zwembad.

Duik de sneeuw in

Niets voor jou die hitte? Je kunt ook gewoon de sneeuw induiken. Dat kan bijvoorbeeld gewoon bij Snowworld in Rucphen of Montana Snowcenter in Westerhoven. Kaartjes kun je alvast kopen als je wil.

Sla genoeg zonnebrandcrème in

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden als de zon schijnt: smeren, smeren en nog eens smeren. Het is belangrijk je huid goed te beschermen tegen de zon. Zorg dus dat je een voorraadje zonnebrandcrème met hoge factor in huis hebt.

Benieuwd hoe je de tropische nachten doorkomt? Wij zetten wat aardige tips op een rij.