Nog een jaar wachten op die knie-operatie. Ziekenhuizen kampen met enorm stuwmeer aan inhaalzorg

Zevenduizend uur aan operaties moeten er in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg nog worden ingehaald. ,,Dat kost het ziekenhuis minimaal een jaar”, rekent voorzitter van het ROAZ (het Brabantse overleg van ziekenhuizen) Bart Berden voor. En eigenlijk is dat een utopie. Want elke dag komen er weer operaties bij die ingepland én ook weer uitgesteld worden; de coronazorg overheerst namelijk nog altijd. ,,De draai is eindelijk gemaakt. Maar de daling gaat heel langzaam”, aldus Berden.