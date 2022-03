Nog een slachtoffer van Brabantse dansleraar stapt naar politie, was destijds minderjarig

Van de slachtoffers komen er drie uit West-Brabant. Ze beschuldigden de danstrainer uit Brabant van ontucht. Twee van hen doen aangifte, een derde maakt melding bij de zedenpolitie. De dansleraar geeft nog steeds les. Hij is al eens veroordeeld voor het plegen van ontucht met een minderjarige leerling.

Minderjarig

De laatste melding komt van een destijds minderjarige danseres, met wie de Brabander langdurig seksueel contact zou hebben gehad. Het seksuele misbruik vanuit een machtspositie speelde zich eind jaren negentig tot kort na de eeuwwisseling af, en besloeg een periode van zo’n drie jaar. Het meisje was net 15 jaar toen de dansleraar zich voor de eerste keer aan haar vergreep, schrijft het Noordhollands Dagblad. Omdat ze zich een paar jaar geleden ook al eens erover tot de politie wendde, zou er geen sprake zijn van verjaring.

Zij voegt zich met deze stap bij Kim Koumans, de klokkenluider in het dossier dansmisbruik, die onlangs aangifte deed. De Oosterhoutse danseres stond vorig jaar op om de misstanden in de gehele danswereld aan te kaarten. Sindsdien is ze het landelijke boegbeeld van de strijd. Inmiddels meldden zich tientallen slachtoffers en loopt er een groot wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het ministerie.

Koumans werd zelf ook slachtoffer. De oud-danseres is ook het aanspreekpunt voor dansers die misstanden willen melden.

Kim Koumans voert een strijd die haar veel lof oplevert, maar die ook een kanttekening heeft: haatberichten en bedreigingen.

Van geen kwaad bewust

Tijdens de zitting van achttien jaar geleden was hij zich van geen kwaad bewust. De leraar werd door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Hij ging in hoger beroep, maar het gerechtshof in Den Bosch legde dezelfde straf op.

Journalist Marco Knippen van het Noordhollands Dagblad doet onderzoek naar de misstanden in de gehele danswereld. Hij sprak de afgelopen maanden met zo’n vijftien dansers die zeggen slachtoffer te zijn van misstanden en seksueel misbruik. Volgens hen gaat het over situaties waarin machtsmisbruik leidde tot seksueel wangedrag, intimidatie, uitschelden, kleineren en het aanwakkeren van eetstoornissen.

De mensen waar klachten over binnenkomen zijn mannen én vrouwen, trainers, begeleiders of in sommige gevallen BN’ers tijdens televisieprogramma’s. Inmiddels zijn er ook trainers in beeld die door meerdere slachtoffers worden genoemd.



