Nog even genieten: het laatste zomerweekend in Brabant is in aantocht

Wie zicht verheugt op een dag fietsen of wandelen, kan opgelucht ademhalen. Dit weekend is het genieten van prima temperaturen. Meteorologisch gezien is de herfst al begonnen, maar volgens meteoroloog Diana Woei van Weerplaza is het komend weekend gewoon zomers in Brabant.

De temperatuur wordt 21 tot 22 graden. ,,Dat is zelfs iets hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar", zegt Woei. ,,Daarom kunnen we gerust spreken van rustig zomerweer. In de ochtenden kan het mistig zijn, maar dat trekt weg en in de middag schijnt vrijwel overal in Brabant de zon.”

Daarnaast blijft het droog. ,,Op zaterdag verwacht ik geen neerslag, op zondag hoogstens een enkele bui. In dat geval trekt de regen snel weg.” Het is dus nog een fijn weekend om eropuit te trekken in Brabant.

De verwachting na het weekend

De astronomische herfst start rond donderdag 23 september. Die dag betekent volgens Woei ook in de praktijk een verandering. ,,Tot die dag is het prima. Op woensdag is het zelfs nog 18 graden. Vanaf donderdag krijgen we te maken met een wisselvallig weerbeeld. De temperatuur gaat dan zakken tot 16 graden.”