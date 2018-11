Nog geen wolf gespot, maar Brabant is er klaar voor

In oktober sloegen een of meer wolven nog hun slag in Orvelte en Dalerpeel in Drenthe en eerder dit jaar doken de roofdieren ook op in de buurt van Wageningen en in de Betuwe .,,De vestiging van een wolf of een wolvenpaar is niet langer ondenkbaar’’, constateert de Brabantse provinciebestuurder dan ook. ,,En dat is aanleiding voor een verdere uitwerking van de vraag hoe daar mee om te gaan.’’