Nog niet iedereen enthousiast over mobiliteitshub Havenkwartier Breda: ‘Dit gaat niet werken’

Stille Getuigen Aan de muren was te zien hoe hoog het water stond in ‘ons kerkje’

OSS - Het immense leed dat natuurrampen aanrichten, leidt in de regel tot grote, vaak mondiale betrokkenheid. Zo is dat dezer dagen bij de aardbevingen in Turkije en Syrië, zeventig jaar geleden bleek dat ook bij de watersnoodramp van 1953. Een ondergelopen kerkje in Werkendam, aan de rand van de Biesbos kreeg in februari 1953 in de Osse krant even speciale aandacht.