Noodkreet van gemeente overstemd door lokroep van Oeteldonk: ‘Er zijn genoeg straten waar het leuk is’

UPDATEDEN BOSCH - ‘Snellestraat minimaal 2 uur dicht’. Het is deze zondagmiddag echt te lezen op matrixborden in de Bossche binnenstad. Er is ook de mededeling dat er tegelijkertijd nog ‘plek‘ is op de Parade. Maar zoveel ruimte is daar nou ook weer niet. Dat blijkt uit een kleine rondgang in de stad waar carnaval elke vierkante meter opeist.

Een echte verrassing kan dat niet zijn. Want tijdens 11-11 was het al ongekend druk in de Bossche binnenstad. En donderdag werd al een aanloop genomen naar het feest waarvan vooral veel jongeren geen uurtje lijken te willen missen. Waarom zou je wachten tot de traditionele start van carnaval op zondag?

Uilenburg

Dus was het zondag niet alleen dringen in de Snellestraat waar beveiligers de straat van tijd afsluiten om het veilig te houden. Dat geldt ook voor de Kruisstraat. De aanpak geldt al jarenlang voor de Korte Putstraat. ,,We hebben maar een minuut of vijf moeten wachten. Maar het had van mij wel iets langer mogen duren. Hier staan altijd bekenden. En die wil ik opzoeken.“ Dat zegt Maud die met een stel tiener-vriendinnen naar haar favoriete straat gaat.

,,En anders zouden we naar de Snellestraat gaan“, zegt een van haar vriendinnen. Daar komt het meisje op terug als zij hoort dat de wachttijd daar oploopt tot minstens twee uur. ,,Nou, dan zou ik naar de Uilenburg gaan. Er zijn genoeg straten waar het leuk is’’, zegt zij.

Leuk moet ook veilig zijn. Daarom maakt de gemeente sinds enkele jaren gebruik van de kennis van het bedrijf CrowdProfessionals. Directeur Frank Wijnveld adviseerde de gemeente en horeraondernemers vorig jaar tijdens 11-11. Hij ging die dag uit van zo’n 60.000 bezoekers, in de stad. Dat was vergelijkbaar met 2019. Dat aantal wordt dit jaar met carnaval ruimschoots overtroffen.

‘Oeteldonk is vol, het is ontzettend druk in de stad, bericht de gemeente Den Bosch 's middags via Twitter. Geadviseerd wordt om niet naar de binnenstad te komen (‘Vier het elders’). Die noodkreet lijkt de lokroep van Oeteldonk niet te overstemmen.

Minderjarigen naar de EHBO

Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben allerlei maatregelen ervoor gezorgd dat ‘de situatie beheersbaar’ was. ,,Het lastige voor binnensteden is dat de toestroom maar beperkt beheerst kan worden bij dit soort open evenementen, bijvoorbeeld door het Twitter-bericht dat 's middags is verstuurd. We hebben op NS stations in andere steden laten omroepen hoe druk het was in de stad. Vroeg in de avond kwam een uitstroom op gang.“

Voor minderjarigen onder invloed van drank/drugs werd een EHBO-post ingericht op het Burgemeester Loeffplein. De woordvoerder zegt nog geen exacte cijfers te hebben. ,,Maar we zien dat veel meldingen binnenkomen over minderjarigen bij de EHBO-post. Het is evident dat meer bezoekers betekent dat er ook meer EHBO gevallen zijn.“

Volledig scherm Minderjarigen die onder invloed van alcohol/drugs verkeren, kunnen terecht in een speciale keet op het Burgemeester Loeffplein. Volgens de gemeente gaat het om veel meldingen. © Marc Brink/BD